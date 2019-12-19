Аддис-Абеба, , 15:52 — REGNUM Эфиопия получит от Саудовской Аравии кредит в размере $140 млн на реализацию инфраструктурных объектов, об этом 19 декабря сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, транши пойдут на строительство дорог, электростанций, основанных на солнечной энергии, а также на развитие инфраструктуры водоснабжения.

Также на прошлой неделе Международный валютный фонд и Всемирный банк пообещали выделить Эфиопии $5 млрд 900 млн на проведение экономических реформ.

В июне 2018 года, вскоре после вступления в должность премьер-министра Абия Ахмед, страна получила обещание на кредит в размере $3 млрд со стороны Объединенных Арабских Эмиратов.

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