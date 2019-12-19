Бишкек, , 15:40 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года доходы от перевозки туристов всеми видами транспорта в Киргизии составили 6,375 млрд сомов ($16,6 млн), что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете республики.

За отчетный период оборот розничной торговли в сфере туризма вырос на 23%, до 16,9 млрд сомов ($44 млн), инвестиции в основной капитал выросли в данной сфере — на 3,3%, до 15,96 млрд сомов ($41,5 млн).

Отмечается, что валовая добавленная стоимость в сфере туристической деятельности выросла на 6,2%, до 19,4 млрд сомов ($50,5 млн) или 4,9% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября директор департамента туризма министерства культуры, информации и туризма Киргизии Максат Дамир уулу заявил, что в целях развития туристической отрасли в республике планируют легализовать посуточную сдачу квартир.

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