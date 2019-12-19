Нур-Султан, , 15:42 — REGNUM С января по ноябрь 2019 года в Казахстане произвели 45 208 единиц автомобилей (включая легковушки, грузовики, автобусы, спецмашины и прицепы), что на 54,7% больше, чем год назад. Об этом сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Таким образом, казахстанский автопром в 2019 году преодолел докризисный уровень.

По данным «КазАвтоПром», производство легковушек за первые одиннадцать месяцев текущего года в Казахстане выросло на 45,2%, составив 39 589 единиц. Автобусов за отчётный период в этой стране было выпущено 966 единиц, что в три раза больше результата прошлого года. Производство грузовиков также выросло в 3,8 раза, до 3731 единицы.

В итоге доля казахстанских автопредприятий за январь-ноябрь 2019 года возросла до 58,6% против 48,4% годом ранее.

«Стабильность на валютном рынке, рост покупательской активности и доступность кредитов определят развитие отрасли в будущем году», — отметил директор по стратегическому планированию «КазАвтоПром» Артур Мискарян.

Он добавил, что автопроизводителям необходимо увеличивать мощности и расширять ассортимент выпускаемой продукции.

Напомним, в октябре нынешнего года в Казахстане было продано 6,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 20,8% больше, чем было продано в октябре прошлого года.

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