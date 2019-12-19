Москва, , 15:33 — REGNUM В России остаётся ещё много нерешённых проблем, однако достижения налицо. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин.

«В целом все-таки, если посмотреть что такое было Россия в начале нулевых, сейчас — это разные страны. Тогда шла война на Кавказе, активные боевые действия с применением танков и авиации. Остро стоял вопрос с безопасностью во всей стране», — подчеркнул глава государства.

Теперь, по его словам, экономика кардинально поменялась.

«Наступило состояние внутренней стабильности, и это самое главное, — отметил глава государства. — Много нерешённых проблем, очень много, но это не сравнить с тем, что было».

В качестве примера российский лидер привёл один из самых низких показателей внешней задолженности государства, а также низкую инфляцию.