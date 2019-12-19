Бишкек, , 15:32 — REGNUM С 1991 по 2010 года в Киргизии был построен лишь 661 км дорог, а только за 2019 год — уже более 700 км, из которых с асфальтовым покрытием — 416 км. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе рабочей поездки в город Ош, передает пресс-служба правительства.

«Таким образом, за один год отремонтировано дорог больше, чем за 19 лет. Это говорит о том, что страна взяла правильный курс на развитие», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Также глава правительства отметил, что вместе с развитием дорожной инфраструктуры в республике выполняется и ряд других задач — повышаются пенсии, зарплаты учителей и медицинских работников, строятся новые соцобъекты и жилье для госслужащих.

«При этом акцент делается не на столицу, а на регионы, прежде всего, на села. Мы намерены сделать так, чтобы молодые люди, отучившись в высших учебных заведениях, хотели вернуться в свой регион и участвовать в его развитии», — подытожил он.