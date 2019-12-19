Сеул, , 15:34 — REGNUM В 2020 году правительство Южной Кореи намерено привлечь 56 тыс. иностранных рабочих по визе E-9 (непрофессиональное трудоустройство). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, план о привлечению рабочей силы был принят 18 декабря в ходе заседания комитета. В 2015 году в страну привлекали 55 тыс. Иностранных рабочих, в 2016 году — 58 тыс. рабочих, однако с 2017 года показатель застыл на отметки 56 тыс. рабочих.

Отмечается, что численность рабочих была установлена с учётом вероятности увеличения спроса на рабочую силу и введением 52-часовой недели. 44 тыс. из 56 тыс. иностранных рабочих въедут в Южную Корею впервые.

Кроме того, средние и малые предприятия Южной Кореи со штатом до 300 человек смогут нанимать на 20% больше иностранных рабочих в связи с трудностями найма рабочей силы среди местного населения.