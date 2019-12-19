Новосибирск, , 15:29 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции сегодня, 19 декабря, заявил, что в городе сейчас одни из самых низких цен на тарифы ЖКХ среди городов-миллионников.

«У нас одни из самых низких тарифов ЖКХ среди городов-миллионников. Повышение цен — это болезненный процесс. На тарифы, ЖКХ, проезд, какие-то другие услуги. Но в условиях, реалиях экономики — это неизбежно. Очень важно, чтобы был сдерживающий фактор. У нас эти сдерживающие факторы эффективно работают, и как результат — одни из самых низких цен, в сравнении с городами-миллионниками», — цитирует Локтя «Прецедент».

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирские власти перед Новым годом повысили цены на проезд.