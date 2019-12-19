Бишкек, , 15:29 — REGNUM Согласно действующему в Киргизии пенсионному законодательству, при увеличении размера пенсионных выплат надбавка к пенсии в 3 000 сомов (2 690 рублей) составляет лишь 300 сомов (269 рублей), а к пенсии в 20 000 сомов (17 930 рублей) — уже 1 200 сомов (1 080 рублей). Об этом на заседании парламента заявил депутат Зиядин Жамалдинов, передает пресс-служба законодательного собрания.

По слова парламентария, повышение размера пенсионных выплат остается почти неощутимым для людей, получающих низкие пенсии.

Также в ходе парламентского заседания стало известно о том, что в бюджете социального фонда на 2020 год на повышение пенсий предусмотрено лишь 829,6 млн сомов (743,3 млн рублей).

Согласно прогнозам, доходы бюджета социального фонда Киргизии в 2020 году должны будут превысить 57 млрд 796 млн сомов (около 51,8 млрд рублей). Об этом стало известно в ходе заседания республиканского парламента сегодня, 19 декабря, передает пресс-служба законодательного собрания.

В 2021 году этот показатель прогнозируется на уровне более 60 млрд 271 млн сомов (свыше 54 млрд рублей), а в 2022 году — 65 млрд 98 млн сомов (более 58,3 млрд рублей).

При этом поступление страховых взносов в 2020 году запланировано в сумме свыше 35 млрд 727 млн 654 тысяч сомов (более 32 млрд рублей).