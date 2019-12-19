Москва, , 15:28 — REGNUM Для Забайкалья особенно критичен вопрос ипотеки, поскольку предприятия нуждаются в качественных кадрах, но людей не хватает. Об этом ИА REGNUM 19 декабря заявил основатель и владелец группы компаний «Мангазея» Сергей Янчуков.

«Именно льготная ипотека для территорий за Уралом может стать хорошим стартом для решения этого вопроса. У региона сегодня колоссальные перспективы — нужно дать людям возможность развиваться на территориях, где жили их семьи, без необходимости уезжать на заработки в европейскую часть страны, — сказал Янчуков. — Сегодня правительство делает многое для развития регионов за Уралом. Для бизнеса создаются привлекательные льготные условия, которые помогают быстрее открывать новые предприятия и более эффективно реализовывать инвестиционные проекты. Льготное налогообложение ТОР (территорий опережающего развития) является серьёзной помощью для старта бизнеса в отдалённых регионах».

Кроме того, он подчеркнул, что для того, чтобы остановить отток людей из Забайкалья, там должны быть созданы рабочие места, качественная инфраструктура, спортивное и медицинское обеспечение. Ипотека, по словам Янчукова, здесь имеет очень важное значение, поскольку этот инструмент положительно влияет на бизнес девелоперов и одновременно даёт возможность молодым семьям получить жильё именно в тот момент, когда оно необходимо. А основные покупатели недвижимости — это семейные люди 25−35 лет, для которых любая поддержка государства при решении жилищного вопроса крайне важна.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции объяснил меры поддержки дальневосточным регионам России тем, что там депопуляция происходит гораздо быстрее, чем во всех остальных субъектах страны.

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