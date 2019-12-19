Москва, 19 декабря 2019, 15:28 — REGNUM Для Забайкалья особенно критичен вопрос ипотеки, поскольку предприятия нуждаются в качественных кадрах, но людей не хватает. Об этом ИА REGNUM 19 декабря заявил основатель и владелец группы компаний «Мангазея» Сергей Янчуков.
Кроме того, он подчеркнул, что для того, чтобы остановить отток людей из Забайкалья, там должны быть созданы рабочие места, качественная инфраструктура, спортивное и медицинское обеспечение. Ипотека, по словам Янчукова, здесь имеет очень важное значение, поскольку этот инструмент положительно влияет на бизнес девелоперов и одновременно даёт возможность молодым семьям получить жильё именно в тот момент, когда оно необходимо. А основные покупатели недвижимости — это семейные люди 25−35 лет, для которых любая поддержка государства при решении жилищного вопроса крайне важна.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции объяснил меры поддержки дальневосточным регионам России тем, что там депопуляция происходит гораздо быстрее, чем во всех остальных субъектах страны.
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