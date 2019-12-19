Рим, , 15:25 — REGNUM Введение в Италии налога на прохладительные напитки с высоким содержанием сахара приведет к тому, что некоторые участники рынка, в частности Coca-Cola, прекратят набор новых сотрудников и остановят инвестиции, передает Il Sole 24 Ore в четверг, 19 декабря.

Новый налог будет введен с осени 2020 года.

Инициатор этого предложения министр образования Лоренцо Фьорамонти ранее предлагал целевым образом направлять полученные средства на нужды образования.

Читайте также: Власти Италии изменили порядок введения двух новых налогов