Душанбе, , 15:24 — REGNUM За январь-ноябрь 2019 года в Таджикистане было освоено свыше 10,2 млрд сомони или более 1 млрд долл. инвестиций из всех источников финансирования, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года меньше на 5,9%.

На объектах производственного и непроизводственного назначения было освоено свыше 620 млн долл. (59%) и 434 млн долл. (27%) соответственно.

На строительство объектов электроэнергетического сектора, по данным статистиков, было направлено свыше 434 млн долл., что в сравнении с показателем за аналогичный период 2018 года меньше на 13,5%.

В сфере транспорта и связи было освоено 85,7 млн долл. инвестиций.

Напомним, что ранее в своем докладе Госдеп США указал на причины низкой инвестиционной привлекательности Таджикистана. Там отметили, что инвесторы всё чаще жалуются на Налоговый комитет Таджикистана. Причём речь идёт не столько о высоких налогах, сколько о неопределённости в системе, когда сотрудники ведомства «произвольно применяют Налоговый кодекс».