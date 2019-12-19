Москва, , 15:20 — REGNUM Мост через Обь на Ямале — один из важных инфраструктурных объектов, потому что «расшивает» ситуацию в этом регионе России, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста ТРК «Ямал-Регион» о возможной помощи в возведении моста.

«Выход железным дорогам, к портам Северного морского пути крайне важен для нас. Мы это понимаем, знаем и имеем в виду», — отметил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиционная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит 19 декабря в 15-й раз. В 2018 году Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Его диалог с прессой продолжался 3 часа 44 минуты.