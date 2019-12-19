Благовещенск, , 15:26 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов на своей странице в сети Instagram отреагировал на слова президента России Владимира Путина о депопуляции Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Для нас очень знаково, что на пресс-конференции президент поднял серьёзную проблему для Дальнего Востока — это проблема депопуляции региона, отток населения. Правительство России в последнее время предпринимает действительно серьёзные меры для закрепления людей на Дальнем Востоке и привлечения сюда новых жителей из других регионов страны. Одна из мер поддержки — программа предоставления дальневосточных гектаров. Она уже хорошо «зашла» у нас в Амурской области», — написал Василий Орлов.

Он также обратил внимание главы государства на сложности с получением дальневосточного гектара.

«Президент отметил, что дальневосточные гектары не всегда выделяются оптимальным образом, сложности возникают из-за отсутствия инфраструктуры, необходимых коммуникаций. Безусловно, и мы сталкивались с этой ситуацией, но постепенно удаётся справиться со всеми сложностями», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, повышением благосостояния граждан президент России Владимир Путин предложил закрыть вопрос о дорогих перелётах на Дальний Восток.