Нур-Султан, , 15:06 — REGNUM По итогам 2019 года в Казахстане планируют добыть 22 742 тонны урана, что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом 19 декабря заявил заместитель министра энергетики республики Асет Магауов, сообщает агентство «Казинформ».

Он напомнил, что Казахстан сохраняет лидерство на этом рынке и добывает почти 40% от мирового объема. Вместе с тем на рынке урана сохраняются низки цены, поэтому в республике стремятся к производству с высокой добавленной стоимостью.

Магауов отметил, что на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске планируется выпускать тепловыделяющие сборки для атомных электростанций мощностью 200 тонн сборок в год, которые будут поставляться в Китай. Стоимость проекта оценивается в 49 млрд тенге ($127 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года бывший министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что производители в республике продолжит сдерживать добычу урана для формирования приемлемых цен на мировой рынке.

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