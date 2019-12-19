Биробиджан, , 15:07 — REGNUM Врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн отметил востребованность программы субсидирования авиаперевозок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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На проходящей в Москве большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что политика «плоских» тарифов будет продолжена и добавил, что транспортная доступность регионов Дальнего Востока зависит не только от снижения цен на авиабилеты, но и от роста доходов граждан.

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн рассказал, насколько важно сохранить программу субсидирования авиаперевозок.

«Возможность приобрести билет в центральную часть страны по доступной цене для жителей всего Дальнего Востока и ЕАО в частности — немаловажный фактор, позитивно влияющий на жизнь в регионе. Активнее развиваются добрососедские отношения между регионами, взаимодействие бизнесменов Дальнего Востока с коллегами из других субъектов страны, способствует развитию образовательных и культурных связей», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин однозначно высказался о готовности продолжить реализацию программ по субсидированию авиаперевозок на Дальнем Востоке.