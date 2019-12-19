Москва, , 14:54 — REGNUM Вопрос развития искусственного интеллекта является важнейшим для развития России на перспективу, её национальной безопасности и выживания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря.

Говоря о позиции России в гонке по развитию искусственного интеллекта, он заявил, что от возможностей ИИ в будущем зависит оборона и развитие экономики. На сегодняшний день сформирован пул заинтересованных участников этого процесса, инвесторов.

Россия развивается в том числе в области беспилотного транспорта. Пока он функционирует в ограниченных масштабах, но первые шаги, заложившие возможности развития, уже сделаны, добавил он.

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