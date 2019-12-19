Рим, , 14:44 — REGNUM Еврокомиссия может открыть расследование по факту получения авиакомпанией «Алиталия» финансовой поддержки из бюджета страны, заявила в четверг, 19 декабря, вице-президент комиссии Маргрет Вертагер.

Общий объем господдержки «Алиталии» составил около 900 млн евро, это позволило теряющей по 1 млн евро в день компании не объявить себя банкротом, но вызвало претензии со стороны конкурентов.

Как сообщалось ранее, власти Италии пытались найти инвесторов для находящейся в предбанкротном состоянии компании, однако этот план не увенчался успехом. Сейчас рассматривается вариант направления в «Алиталию» комиссаров с особыми полномочиями, которые будут призваны вернуть ситуацию в нормальное русло, после чего правительство вновь попробует продать часть акций компании.

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