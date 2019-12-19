Рим, , 14:42 — REGNUM В 2020 году налоговая нагрузка в Италии снизится на 7 млрд евро в сравнении с показателями 2018 года, заявил в четверг, 19 декабря, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

Это выступление Гуалтьери сделал, выступая в парламенте и отвечая на вопросы депутатов о проекте бюджете и финансового маневра на 2020 год.

Как сообщалось ранее, власти Италии в 2020 году планируют ввести целый ряд новых налогов, в том числе на пластиковую упаковку и напитки с высоким содержанием сахара, одновременно с этим они намерены продлить мораторий на повышение НДС и сократить ставки некоторых налогов для отдельных категорий граждан и предприятий.