Берлин, , 14:49 — REGNUM Делегация российской компании «Газпром» начала в Берлине переговоры с представителями Германии по вопросам поставок газа. Об этом 19 декабря рассказал журналистам источник в российской делегации.

«Делегация «Газпрома» прибыла в Министерство экономики и энергетики ФРГ. Сейчас идет встреча (главы Газпрома Алексея) Миллера, (министра экономики ФРГ Петера) Альтмайера и (уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа) Вальдерзее», — приводит ТАСС слова источника.

Также он сообщил, что к этим переговорам подключился глава российского Минэнерго Александр Новак.

«К переговорам с немецкой стороной в министерстве экономики ФРГ присоединился (министр энергетики России Александр) Новак», — рассказал источник.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам года заявил, что Россия будет решать проблему транзита газа, так как она заинтересована в сохранении транзита газа через Украину.