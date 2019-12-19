Турин, Италия, , 14:39 — REGNUM Объединение Fiat Chrysler и Peugeot Citroen пойдет на пользу и Италии, и всему Евросоюзу, заявил в четверг, 19 декабря, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Это слияние может означать рождение новой структуры, что пойдет на пользу развитию и послужит росту инноваций, положительные эффекты коснутся как национальной, так и европейской экономик», — сказал Конте в интервью La Stampa.

Главным вызовом для туринской компании (Fiat Chrysler) сейчас должно стать сохранение нынешнего уровня занятости на предприятии, сказал также премьер-министр.