Москва, , 14:43 — REGNUM В компании Volkswagen рассказали о новых моделях для России на 2020 год. Об этом сообщает портал Autonews.

По имеющейся у портала информации, Volkswagen выведет на авторынок России в 2020 году обновлённый Passat, новую Jetta и лифтбек Arteon.

Рестайлинговый Passat восьмого поколения построен на платформе MQB. Он имеет светодиодные матричные элементы, новые бампера и другие фары.

Внутри автомобиля автопроизводители установили новую цифровую панель с модернизированной графикой и разными возможностями персонализации, а также розетки формата USB Type-C.

Отмечается, что в России авто будет продаваться как с бензиновыми моторами (190 л. с. и 150 л. с.), так и с дизельным двигателем объёмом 2 л.

Напомним, в следующем году Volkswagen совместно со своими партнерами планирует инвестировать порядка 4 млрд евро в экономику КНР. При этом 40% средств будут направлены на развитие электрокаров.

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