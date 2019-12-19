Киев, , 14:23 — REGNUM В Берлине сегодня, 19 декабря, начались трехсторонние газовые переговоров в формате Украина-ЕС-Россия, главной темой дискуссии являются условия транзитного контракта.

Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства энергетики, передает корреспондент ИА REGNUM.

В составе украинской делегации на эти переговоры — министр энергетики Алексей Оржель, руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко, председатель НКРЭКУ (национальной комиссии по регулированию тарифов) Валерий Тарасюк.

По данным пресс-службы, стороны планируют обсудить соглашение по продолжительности, объемам и тарифам будущего транзитного контракта после 31 декабря.

Напомним, что ранее сегодня некоторые украинские СМИ сообщили, что в Берлине представители Москвы и Киева обсудят сделку — якобы Газпром готов компенсировать «Нафтогазу Украины» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но только не деньгами и не газом.