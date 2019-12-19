Сеул, , 14:27 — REGNUM К первому кварталу 2023 года в Южной Корее намерены заменить старые поезда. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители компании по производству железнодоражных составов и полотна Hyundai Rotem и представители Корейской национальной железнодорожной корпорации (KARAIL) подписали соглашенение на поставку 448 поездов общей стоимостью 638,6 млрд вон (~$546,8 млн).

Известно, что 80 поездов заменят старую технику на первой линии Сеульского метро, 80 вагонов — на третей линии, 180 поездов — на четвертой линии, 108 поездов — на пригородной линии Бундан.

В настоящее время под управлением KORAIL находится 2500 составов. Как отметили в Hyundai Rotem, все железнодорожные составы будут готовы к марту 2023 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, южнокорейская компания Hyundai Rotem получила заказы на строительство поездов для Ирландии и Австралии.