Токио, , 14:13 — REGNUM Долгосрочную программу сотрудничества на $3,5 млрд согласовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаоку, сообщили 19 декабря в пресс-службе главы государства.

Новая программа включает проекты в сфере энергетики, модернизации промышленности и сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, здравоохранения и других отраслях. Отмечается, что в настоящее время портфель совместных проектов составляет $4 млрд.

Участники переговоров также обсудили поддержку проектов малого и среднего бизнеса, а также расширение образовательного обмена.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 20 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Японии. Глава государства посетил город Нагои и встретился с представителями крупнейших японских компаний в Токио.

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