Токио, , 13:59 — REGNUM Японская компания Mitsubishi начинает продажи ограниченной серии своего кроссовера ASX/RVR, которая получила название Black Edition. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

В качестве базовой модели для Black Edition взята топовая комплектация RVR G. Автопроизводители укомплектовали спецверсию глянцево-черными накладками на кузове и зеркалах заднего обзора, затемнённой радиаторной решёткой радиатора и колёсными дисками из лёгкого сплава на 18 дюймов с оригинальным дизайном и штатными рейлингами.

Набор, предложенный производителем для окраски кузова, имеет черный, серый, белый, красный и оранжевый цвета.

Внутри новинки появились удобные кресла с комбинированной кожаной отделкой из алькантары. Кроме того, кожаной отделкой могут похвастаться рулевое колесо, рычаг ручного тормоза и рычаг коробки передач. В этой версии сиденья водителя и переднего пассажира имеют функцию электрорегулировки.

Под капотом автомобиля размещён атмосферный мотор мощностью 150 «лошадей» и объёмом 2 л, который агрегатируется с вариатором CVT.

Ранее Mitsubishi уже представила «черные» версии моделей: Outlander, Eclipse Cross и Mirage.

Напомним, по данным пресс-службы компании Mitsubishi «ММС Рус», в октябре 2019 года в России было реализовано 3528 новых машин компании Mitsubishi. Это на 16,8% меньше, чем в октябре 2018 года.

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