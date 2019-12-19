Нур-Султан, , 13:57 — REGNUM Рост производства в Туркестанской области Казахстана по итогам 2019 года составил 5,5%. Об этом 19 декабря заявил глава региона Умирзак Шукеев на встрече с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

По словам акима (главы) Туркестанской области, рост производства в сфере сельского хозяйства составил 25%, в сфере строительства жилья — 30%. Шукеев также рассказал главе государства о подготовке Туркестана к мероприятиям по демонстрации построенных объектов в октябре 2020 года, а также о завершении восстановительных работ в Арыси.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на консультативной встрече глав государств Туркестана, предложил учредить новый праздник — день Туркестана.

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