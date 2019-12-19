Киев, , 13:55 — REGNUM На Украине обсуждают внезапное поручение премьер-министра страны Алексея Гончарука министру финансов Оксане Маркаровой блокировать часть расходов до конца года.

Напомним, что о поручении стало известно сегодня, с помощью такой экономии правительство намерено выйти на запланированный объем дефицита госбюджета. По информации депутатов Рады, «дыра» в госбюджете составляет 40 млрд гривен (порядка $1,6 млрд).

«Просто денег в бюджете нет… По факту это поручение практически свертывает все бюджетные программы в связи с невыполнением доходной части бюджета. Это уже не просто «денег нет, но вы держитесь», а «денег нет совсем, вот такой мы классный кабмин»», — комментирует политик, депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза.

Он обращает внимание, что столь серьезные проблемы, а еще не было тех огромных выплат по долговым обязательствам кредиторам, которые нас ждут в 2020 году.

«Но уверен, что и это еще не окончательное дно, ведь можно еще продать ОВГЗ под обязательства выплачивать огромные, по мировым стандартам, 16% годовых и продолжать строить долговую пирамиду, а не развивать экономику, проводя налоговую реформу и занимаясь созданием рабочих мест. Но, видимо, путь развития менее привлекателен для всех кабминов последнего времени», — подчеркивает он.

В завершение Береза отметил, что у него были претензии к правительствам Яценюка и Гройсмана, «но такого адского непрофессионализма» на Украине ранее не было.