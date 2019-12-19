Москва, , 13:36 — REGNUM Российское правительство обсуждало варианты о том, как связать Чечню с Краснодарским краем. Соответствующий проект будет реализован позднее, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря.

Он отметил, что существует ряд проектов по развитию инфраструктуры на юге России. Все они взяты в работу и изучаются, в частности строительство трассы между Грозным и Черноморским побережьем, а также связь Чечни с другими магистралями.

«Но это надо делать, когда придёт время», — добавил Путин.

Также целесообразно строительство дороги до Грузии через Чечню. Однако в практических планах её пока нет. О проблеме с сообщением с Грузией в зимний период в Москве знают, отметил он.

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