Сеул, , 13:31 — REGNUM Южнокорейская компания POSCO International завершила строительство солнечной электростанции в Мьянме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в церемонии завершения строительства, прошедшей 19 декабря в штате Ракхайн острова Манаунг, приняли участие представители компании и местных органов власти, включая главу POSCO International и государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Известно, что данная солнечная электростанция позволит обеспечить электроэнергией 1000 домохозяйств на острове.

В компании надеются, что данный проект поспособствует укреплению сотрудничества с министерством энергетики Мьянмы, а также получению проекта по строительству регазификационного терминала сжиженного природного газа или других проектов.

Отметим, что на данном острове также располагается газовое месторождение, принадлежащее POSCO International.