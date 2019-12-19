Москва, , 13:14 — REGNUM Газовая война России и Украины — чувствительная тема, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции по итогам 2019 года.

«3 млрд долларов вложены в украинские бумаги. Есть решение суда в Лондоне, котором не исполняется.

Газовые отношения России и Украины — это тяжелая, чувствительная тема. Мы хотим решить эту проблему. Решение Стокгольмского суда носит не правовой, а скорее политический характер.

Россия будет искать пути решения проблемы транзита газа через Украину. Если Россия заключит контракт, она не будет его прерывать.

Украинский маршрут в Европу обходится дороже России, но мы готовы сохранять и даже поставлять газ для населения Украины со скидкой», — сказал Путин.

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