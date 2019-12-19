Салехард, 19 декабря 2019, 13:06 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин утвердил перечень из восьми участков недр, содержащих прогнозные ресурсы газа и нефти, которые предлагаются для геологического изучения за счёт средств недропользователей. Соответствующий приказ был подписан 12 декабря 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
А именно Логасъеганский, Лучистый, Хараеганский, Хошгортъеганский, Южно-Байдарацкий, Южно-Юрибейский, Юрибейский, Ямальский участки недр.
Окончательный срок приёма заявок назначен на 4 февраля 2020 года.