Москва, , 13:01 — REGNUM Финансовые рынки России должны быть снова переданы под контроль правительства, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«У Банка России слишком много полномочий. Он отобрал у правительства функцию по регулированию фондового рынка, и он отобрал у Минфина РФ функцию по регулированию страхового рынка, — сказал Делягин. — И мы видим, что это вылилось в кошмар и бардак. Потому что страховой бизнес, по-моему, вообще никто не регулирует. Там реального регулирования нет, и страховщики творят всё, что хотят. Это чудовищное злоупотребление монопольным положением. С этим сталкиваются и автолюбители, и все остальные. С сугубо аппаратной точки зрения нужно сделать, как в США».

Комиссия по фондовому рынку, как заметил Делягин, в РФ должна быть в составе правительства, российские банки должны регулироваться Банком России в силу большой специфики, но финансовые рынки должны быть под контролем правительства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что абсолютно неадекватная политика денежных властей Минфина и ЦБ РФ привела к крайне негативным последствиям для российской экономики, выразившимся в непрерывном семилетнем спаде.

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