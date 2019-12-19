Воронеж, , 12:59 — REGNUM 32 тыс. 655,1 тыс. рублей составила среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций Воронежской области в январе — октябре 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Воронежстата 19 декабря. По сравнению с январём-октябрём 2018 года средняя зарплата в регионе выросла на 6,9%. В октябре 2019 года зарплата в регионе в среднем составила 33 тыс. 703,9 руб., это на 9,1% выше, чем в октябре 2018-го.

Вместе с тем, реальный размер зарплаты в регионе — с учётом инфляции — в Воронежской области в январе-октябре 2019 года вырос на 2,1%, в октябре по сравнению с октябрём 2018-го — на 5,2%.

В числе лидеров по уровню заработной платы в регионе оказались организации, которые занимаются производством компьютеров, электронных, оптических изделий — в среднем зарплаты в этой отрасли в 1,9 раза выше, чем в среднем по области. На втором месте — сотрудники финансовых и страховых организаций, у которых зарплата в 1,7 раза выше средней по области. Также зарплату выше средней по региону получают работники в химической промышленности, а также в организациях в области информации и связи.

Самая низкая зарплата — у воронежцев, работающих на производстве текстильных изделий (39% от средней по области), на производстве бумаги (41%), кожи и изделий из кожи (44%). В АПК средняя зарплата составила в октябре 97% от средней по экономике. В бюджетных организациях здравоохранения средняя зарплата составила 92% от средней по экономике, в образовании — 82%.

Отметим, что уровень инфляции в Воронежской области по данным за ноябрь составил 2,4%.