Москва, , 12:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин потребовал уйти от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря.

Проблему с зарплатами врачей можно изменить увеличением тарифов ОМС или изменением параметров в системе. Однако менять почти нечего, и поднимать тарифы не стоит.

Должна быть поднята ставка оклада врачей. При этом нельзя лишать их надбавок за работу в праздники и выходные, подчеркнул он.

Дополнительные 550 млрд рублей будут выделены на нужды первичного звена здравоохранения, отметил он.

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