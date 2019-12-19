Киншаса, , 13:01 — REGNUM Власти Демократической Республики Конго распорядились о переселении около 10 000 семей из юго-восточной провинции Луалаба, богатой кобальтом, запасы которого оцениваются в миллиарды долларов США. Об этом передает информационное агентство AFP.

«То, что находится под землей, принадлежит не отдельным лицам, а государству», — заявил губернатор провинции Луалаба Ричард Муйе.

«Если государство решит, что это отвечает интересам всей нации, оно может переселить и выплатить компенсацию жителям», — добавил он.

По его словам, план переселения обойдется правительству страны в 800 миллионов долларов США.

Как сообщают журналисты агентства, на ДР Конго приходится 60% мировых поставок кобальта. Редкоземельный металл используется для производства литиево-ионных батарей, используемых для электромобилей, ноутбуков и смартфонов.

Напомним, что заявление губернатора Луалабы было сделано после того, как компании Apple, Google, Tesla и Microsoft были названы виновными в гибели детей-шахтеров в ДР Конго, в соответствии с иском, поданным в один из судов США их родителями. Дело было возбуждено международными правозащитниками от имени 14 конголезских семей.

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