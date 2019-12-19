Чебоксары, , 12:51 — REGNUM Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении директора строительной компании, который обвинялся в мошенничестве при благоустройстве набережной в Новочебоксарске и ремонте дорог. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

По данным правоохранителей, в октябре 2017 года фигурант уголовного дела заключил муниципальный контракт с управлением городского хозяйства администрации Новочебоксарска на благоустройство верхней Волжской набережной в городе. Сумма контракта составила 13,7 млн рублей, срок исполнения — 60 дней.

«В декабре 2017 года подрядчик представил в администрацию фиктивные акты, не выполнив работы на сумму более 2 млн рублей», — говорят в УФСБ.

Следствием также установлено, что в мае-августе 2017 года было заключено три муниципальных контракта по ремонту автомобильных дорог в Новочебоксарске стоимостью более 35 млн рублей.

«В ходе следствия установлено, что площадь уложенного асфальтового покрытия не соответствовала техническому заданию, нарушены требования по толщине асфальта», — отмечают правоохранители.

Общий ущерб оценён в размере 6 млн рублей, в ходе расследования уголовного дела причиненный государству ущерб был возмещён в полном объеме.

1 ноября 2019 года Новочебоксарский городской суд признал директора виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему было назначено четыре года условного срока с испытательным сроком на три года, а также 250 тыс. штрафа.

Данный приговор был обжалован в апелляционном порядке. Сторона защиты указала на строгость приговора. 18 декабря судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии оставила приговор без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2019 года в Чувашии был подписан указ о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях. Согласно документу, «одним из приоритетных направлений развития» на 2020−2024 годы определено «создание условий для системного повышения качества и комфорта среды проживания». Приоритетные направления — благоустройство улиц, дворовых территорий и тротуаров.