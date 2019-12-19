Москва, , 12:40 — REGNUM За последние годы Россия превратилась из главного покупателя зерна в главного экспортёра. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что СССР всегда был покупателем зерновых.

«Сейчас Россия самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. У нас в разы вырос экспорт. 24 млрд долларов — продали на внешнем рынке сельскохозяйственной продукции», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер отметил и успехи страны в животноводстве.