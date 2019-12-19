Киев, , 12:35 — REGNUM Рост цен на Украине на самом деле значительно ниже роста заработной платы, так что люди зря возмущаются, заявил 19 декабря украинский экономист Александр Охрименко.

Эксперт отметил, что согласно официальной информации, за 10 месяцев 2019 года средняя зарплата в Украине составила 10 306 грн. (порядка $430), что на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом розничные цены за 10 месяцев 2019 года выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

«Все разговоры о том, что цена на Украине растут очень резко, скорее, выдумка или, я бы сказал, традиционное возмущение ценами», — подчеркивает Охрименко.

«В действительности в Украине произошла экономическая реформа. За счет роста количества гастарбайтеров уменьшилась безработица в самой стране, и в результате бизнес просто был вынужден поднять зарплату своим работникам. Понятно, что рост зарплаты ведет к росту себестоимости товаров, работ и услуг. Поэтому и рост цен в Украине. Но это обычное экономическое явление», — подчеркивает эксперт.

В завершение он отмечает, что «всегда хочется, чтобы цены падали, а зарплата росла» — но так не бывает.

ИА REGNUM напоминает, что в макроэкономическом прогнозе минэкономики Украины заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12 497 грн. в 2020 г. (рост более чем на 17% по сравнению с нынешним уровнем), 14 187 грн. в 2021 году, 16 047 грн. в 2022 г.