Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda решил оставить только одну комплектацию кроссовера CX-3 2020 на авторынке США. Об этом сообщается на сайте CarsDirect.

В Соединённых Штатах CX-3 2020 будет продаваться только в исполнении Sport. Такое авто будет оснащено системой автоматического экстренного торможения, функцией обнаружения пешеходов, контролем удержания полосы движения, адаптивным круиз-контролем и многим другим.

Также в этой версии будут доступны сервисы Apple CarPlay и Android Auto.

Будет ли кроссовер Mazda CX-3 продаваться в Россию на тех же условиях, что и в США пока неизвестно.

Ранее компания Mazda приступила к продажам в РФ моделей CX-5 специальной серии «Zima Edition», созданной исключительно для страны. В комплектации кроссовера Supreme и Executive будут добавлены комплекты зимних шин. Также авто спецсерии будут оснащены интеллектуальной системой динамического контроля, а также автозапуском и системой дистанционного открывания багажника.

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