Москва, , 12:25 — REGNUM Отмены плоских тарифов на авиабилеты на Дальний Восток не произойдёт. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря в Москве российский президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что плоские тарифы «никто не отменит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости отменить так называемый «плоский тариф» на перелеты в дальневосточные регионы заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Он пояснил, что из-за них компания терпит убытки.

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