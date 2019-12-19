Калининград, , 12:25 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей итоговой пресс-конференции за 2019 год, которая состоялась накануне вечером, 18 декабря, назвал новую дату ввода в эксплуатацию порта в городе Пионерский. По его словам, строительные работы должны завершиться в 2021 году. «Давайте будем реалистами — в 2021 году», — сказал Алиханов.

Он не отрицал, что ранее планировалось окончить все работы в октябре 2019 года, однако региональные власти по собственной инициативе «подняли шум», когда увидели, что у компании-застройщика «проблемы». В настоящий момент в Калининградской области проходит уголовное расследование в отношении компании «Больвек», которую подозревают в хищении 1,6 млрд рублей при строительстве порта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство терминала в рамках расширения портовой инфраструктуры Калининградского морского порта началось 1 февраля 2018 года. Итогом реализации проекта должно стать создание крупнейшего в Северо-Западном федеральном округе инфраструктурного сооружения, которое сможет принимать более 400 судов в год, а пассажирооборот составит 305 тыс. человек.

Проектом предусмотрено строительство морского вокзала с пропускной способностью 1236 человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. м, двух причалов общей длиной 725 м и другие объектов. Акватория будущего терминала составит 30,53 га.