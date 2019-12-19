Москва, , 12:22 — REGNUM В Еврокомиссии надеются на прорыв в трехсторонних газовых консультациях, которые состоятся 19 декабря в Берлине, заявил зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

«Конечно, мы надеемся на прорыв на сегодняшней встрече», — сказал он журналистам.

По его словам, в первую очередь необходимо выслушать обе стороны, которые имели очень интенсивные контакты в течение последних дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Еврокомиссии анонсировала консультации в Берлине, посвященные соглашению о продолжительности, объемах и тарифах будущего транзитного контракта. 19 декабря в переговорах будут участвовать представители России, Украины и ЕС.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Новый договор до сих пор не согласован.

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