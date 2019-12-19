Москва, , 12:40 — REGNUM Российский взнос в фонд гуманитарного сотрудничества СНГ составит в 2020 году 322 млн рублей. Такое распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Взнос в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) СНГ будет добровольным. Уплатить его поручено Министерству финансов РФ после того, как исполнительная дирекция фонда предоставит документы с обоснованием расходов на реализацию каждого из запланированных мероприятий.

Напомним, договор о создании МФГС был подписан в 2006 году в Душанбе главами правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Через два года в договор вступил Азербайджан. Среди задач фонда — развитие гуманитарного пространства и межкультурного диалога стран-участников, проекты в сфере образования, науки, культуры, информации, туризма, спорта и работы с молодёжью.