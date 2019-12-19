Петропавловск-Камчатский, , 12:17 — REGNUM По данным таможни, внешнеторговый оборот Камчатки в 2019 году достиг без малого миллиарда долларов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Таможня Камчатка подсчитала экспорт и импорт за 2019 год. Внешнеторговый оборот вырос на 10,2% по сравнению в 2018 годом. Грузооборот вырос на 5,1% и достиг 480 тыс. тонн.

Внешнеэкономическая деятельность Камчатки ведётся с 52 странами. Ведущими внешнеторговыми партнёрами являются Китай, занимающий львиную долю (39%), Южная Корея (34,4%), Япония (10%), Германия (2,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина полагают, что китайские инвестиции в Курилы обнулят все, и без того не слишком значительные, успехи Синдзо Абэ по «курильскому вопросу». Несмотря на неоднократные предложения российских властей о совместном освоении Курил, Япония так и не начала никаких инвестиций в российские острова.