Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Уголовные дела в отношении руководителей «Метростроя» и «Водоканала» Санкт-Петербурга стали ударом по репутации как города, так и их самих, в связи с чем другим руководителям крупных городских структур следует последить за своим поведением. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов, подводя итоги первым 100 дням работы Александра Беглова в качестве избранного губернатора Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В эти 100 дней в какой-то мере завершилась эпопея с руководством «Метростроя», — сказал Светов. Он напомнил, что в течение года рабочие неоднократно бастовали из-за невыплаты зарплат, а приход Беглова в Смольный почти сразу ознаменовался объявлением о разрыве контракта с единственным генподрядчиком строительства метро. Затем решение было изменено, строительство метро возобновилось.

Теперь же гендиректор компании Николай Александров арестован по делу о растрате, а организацию временно возглавил бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

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«Руководство «Метростроя» воспринимало это как некую безнаказанность: мы одни в городе и будем делать, что хотим. Закончилось некрасиво история, когда руководитель такой важной организации оказывается в тюрьме. И [есть] претензии к его отцу, между прочим, долгие годы возглавлявшему «Метрострой» и являющемуся почетным гражданином Петербурга», — сказал Юрий Светов, имея в виду Вадима Александрова. Тот действительно стоял во главе «Метростроя» фактически с 1991 года, после чего управление «унаследовал» его сын.

Аналогичная ситуация сложилась и с уголовным делом «Водоканала Санкт-Петербурга» и слухами о его покойном главе Феликсе Кармазинове, заметил Светов. Кармазинов тоже был почетным гражданином — его портрет висит в Мариинском дворце вместе с портретом Вадима Александрова. «Это ведь репутационные вещи такие важные», — подчеркнул политолог.

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Теперь же, в преддверии транспортной реформы по упразднению маршруток, которая запланирована на 2020 год, Светов опасается повторения ситуации.

«Справится ли руководство «Пассажиравтотранса» с этой программой? Надо смотреть не только на перемены, которые происходят в правительстве города, — на мой взгляд, правильные, — но и на то, кто руководит различными городскими структурами. Если «Пассажиравтотранс» будет вести себя так, как вёл «Метрострой», мы можем получить очень серьезную болевую точку», — убежден Юрий Светов.

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