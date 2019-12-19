Киев, , 12:06 — REGNUM Российский Газпром готов компенсировать «Нафтогазу Украины» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но только не деньгами и не газом, сообщают 19 декабря со ссылкой на свои источники «Украинские новости».

По информации источников агентства, компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему Газпром препятствовать не будет. Издание отмечает, что именно такой вариант урегулирования будет обсуждаться сегодня на двусторонних переговорах в Берлине.

Источник отмечает, что если вопрос компенсации будет согласован, то остановки транзита газа с 1 января 2020 года можно будет избежать.

Опубликованную информацию уже обсуждают украинские политики и эксперты.

Украинский экономист Михаил Кухар высказывает предположение, какие активы Газпром якобы готов «отдать без боя» в зачет «штрафных» 3 млрд долларов.

«Это обычные компании-холдеры разных фрагментов недостроенного газопровода Северный поток-2, продолжение строительства по которому минимум на 5 лет заблокировано американскими санкциями. Россия троллит: сами заблокировали этот «недострой» — сами им и владейте за свой «штраф». А мы, пока это «недострой», как бы судиться с вами не будем, но как только опять все заработает, вполне оставляем за собой это право», — отмечает эксперт.

Кухар предсказывает, что наступит тот день, когда у кого-то из киевской власти хватит цинизма просить США о снятии санкций с «Северного потока-2», потому что Украина «захочет дать толк» своему имуществу.

ИА REGNUM напоминает, что 17 декабря Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, в который вошли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2».