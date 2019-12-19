Москва, , 12:05 — REGNUM Сегодня, 19 декабря, нефть марки Brent торгуется вблизи трехмесячных максимумов. Таким образом октябрьский восходящий тренд сохраняет свою актуальность, а диапазон $67 — $67,50 за баррель является приоритетной целью роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Позитивная динамика на нефтяном рынке сохраняется при поддержке падения запасов в США и сокращения добычи ведущими производителями.

Запасы нефти в Штатах снизились за неделю, на 1,09 млн баррелей, согласно заявлениям Управление энергетической информации (EIA)18 декабря.

Также росту нефтяных котировок благоволит долгоиграющий фактор, а именно более сильное сокращение производства нефти в рамках ОПЕК+.

Это решение было принято на последней встрече участников картеля в Вене», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть получает фундаментальную поддержку с нескольких сторон