Омск, , 12:02 — REGNUM В Омской области депутаты во втором окончательном чтении 19 декабря приняли бюджет региона на 2020 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Доходы бюджета-2020 сформированы в объеме 90,8 млрд рублей, расходы — 92,7 млрд. Дефицит запланирован на уровне 1,9 млрд рублей.

По словам министра финансов Омской области Вадима Чеченко, уже в феврале 2020 года последует предложение о существенной корректировке параметров бюджета:

«Только за счёт дополнительных федеральных поступлений расходы будут увеличены на сумму порядка 9 млрд рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске депутаты приняли бюджет города на 2020−2022 годы.