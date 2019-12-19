Омск, 19 декабря 2019, 12:02 — REGNUM В Омской области депутаты во втором окончательном чтении 19 декабря приняли бюджет региона на 2020 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Доходы бюджета-2020 сформированы в объеме 90,8 млрд рублей, расходы — 92,7 млрд. Дефицит запланирован на уровне 1,9 млрд рублей.
По словам министра финансов Омской области Вадима Чеченко, уже в феврале 2020 года последует предложение о существенной корректировке параметров бюджета:
«Только за счёт дополнительных федеральных поступлений расходы будут увеличены на сумму порядка 9 млрд рублей».
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске депутаты приняли бюджет города на 2020−2022 годы.