Москва, , 12:01 — REGNUM На торгах 18 декабря рубль отступал в паре с долларом, который чувствовал себя довольно уверенно на рынке Форекс. Дополнительное давление на национальную валюту оказало общее охлаждение интереса к риску на фоне возобновления неопределенности вокруг Брекзита и отсутствия новостей по торговой сделке, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В моменте пара доллар/рубль достигала отметки 62,67 руб., откуда к концу сессии частично скорректировалась и финишировала на уровне 62,59 руб.

На старте сессии 19 декабря котировки продолжили развивать медвежью коррекцию, которая происходит в основном за счет дальнейшего укрепления нефти. Brent подтвердила пробой уровня 66 долларов за баррель, который теперь выступает в качестве поддержки.

Накануне фьючерсы отметили свежий трехмесячный максимум в районе $66,40 за баррель на фоне довольно эмоциональной реакции игроков на отчет vинэнерго. Согласно официальным данным, на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 1,1 млн баррелей.

Результат не дотянул до прогнозного значения, зато оказался гораздо лучше оценки API, которая отразила скачок запасов на 4,7 млн баррелей. Учитывая в целом боевой настрой трейдеров, этого оказалось достаточно, чтобы подбросить Brent к новым максимумам, что в свою очередь помогло нашей валюте сократить внутридневные потери.

Примечательно, что рубль и российский рынок в целом практически не реагируют на новость о том, что сенатский комитет Конгресса США одобрил так называемый законопроект DASKA, предполагающий введение жестких санкций в отношении РФ.

По большей части апатия игроков обусловлена уверенностью в том, что даже если инициатива продвинется дальше, Трамп наложит на нее вето.

В краткосрочной перспективе этот фактор может в определенной степени сдержать порывы покупателей, но на данном этапе не является важным драйвером для рубля, который ориентируется на нефть, рыночные настроения и динамику доллара.

В случае дальнейших попыток снижения пара доллар/рубль, скорее всего, встретит поддержку в районе 62,30 руб., которая ограничит медвежий импульс, если, конечно, Brent не рванет к новым вершинам, что пока маловероятно», — считает эксперт.

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