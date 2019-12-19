Ярославль, , 11:54 — REGNUM «Ярославльводоканал» завершил работы по замене трубопровода, пролегающего на дне Волги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Замена дюкера через Волгу Ярославльводоканал

Дюкер обеспечивает водой Заволжский район Ярославля. Он был построен более 50 лет назад, стальная труба полностью изношена. Летом водолазы обследовали дюкер. После этого было принято решение выполнить замену водопровода с помощью метода протаскивания «труба в трубу». На одном берегу была установлена лебедка, а к ней подсоединен специальный трос для захвата и подтягивания предварительно сваренных пластиковых труб.

«Работы выполнялись без отключения водоснабжения у потребителей. В течение двух недель специалисты протянули сквозь старый водопровод более 800 метров новой трубы. После ввода в работу данного трубопровода все нитки, пролегающие по дну Волги на этом участке будут в исправном состоянии, что позволит повысить надежность обеспечения жителей Заволжского района холодной питьевой водой», — рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

Сейчас все работы по протяжке завершены, ведется подготовка к вводу в эксплуатацию, а именно, опрессовка, промывка и дезинфекция. После этого дюкер будет подключен к централизованной системе водоснабжения.

Читайте ранее в этом сюжете: Галине Хованской рассказали о модернизации «Ярославльводоканала»